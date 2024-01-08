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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Очередная многоходовка от Путина. На этот раз досталось немцам. Ответка за "Газпром"

Очередная многоходовка от Путина. На этот раз досталось немцам. Ответка за "Газпром"

Не знаю, помните вы эту историю или нет, на всякий случай освежим в памяти. Больше года назад власти Германии объявили о национализации холдинга Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), являющегося дочерней структурой "Газпрома".

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Комментарии
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Элла
Всем нашим врагам с их мозгами не дело равняться с ПУТИНЫМ! Неужели до сих пор они так ничего и не поняли, УВЫ!!!
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15 час.
РС
Роза Семиренко
Наш Президент-Гений русской земли!!!
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14 час.
Ксения Фотина
А что Шольц сказать может? Он что, доктор каких-то наук? Для него, похоже, и производственно экономические термины - темный лес. Только и остается многозначительно помалкивать.
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