Очередная многоходовка от Путина. На этот раз досталось немцам. Ответка за "Газпром"

Не знаю, помните вы эту историю или нет, на всякий случай освежим в памяти. Больше года назад власти Германии объявили о национализации холдинга Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), являющегося дочерней структурой "Газпрома".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии