Что приготовить из свежей кукурузы: пошаговые рецепты

Гриль с кукурузой и лаймом Ингредиенты: 4 шт. свежей кукурузы 2 ст. ложки оливкового масла Сок одного лайма 1/2 чайной ложки молотого кумина 1/2 чайной ложки паприки Приправа по вкусу (соль, перец) Пошаговое приготовление: Очистите кукурузу от внешних листьев и волокон, оставив лишь несколько внутренних листьев для защиты.