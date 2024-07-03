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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что приготовить из свежей кукурузы: пошаговые рецепты

Гриль с кукурузой и лаймом Ингредиенты: 4 шт. свежей кукурузы 2 ст. ложки оливкового масла Сок одного лайма 1/2 чайной ложки молотого кумина 1/2 чайной ложки паприки Приправа по вкусу (соль, перец) Пошаговое приготовление: Очистите кукурузу от внешних листьев и волокон, оставив лишь несколько внутренних листьев для защиты.

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