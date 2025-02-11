Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что Украина однажды «может стать Россией» и не исключил, что захочет «вернуть» с Украины все средства, потраченные американским правительством.
Трамп допустил, что Украина однажды «может стать Россией»
Комментарии
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Александр Стародубцев
Долги пусть тресет с команды Зеленского.
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6 час.
Семен Демин
Украина это и есть Россия, временно оккупированная, с сошедшим с ума населением.
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5 час.
irma schmidt
Zelenskij i ego swita,- pustj otdast, chto sebe kupili za denjgi zapada i Ameriki
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2 час.
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