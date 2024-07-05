Выстрелил: инди-хоррор Buckshot Roulette об игре в русскую рулетку с дробовиком дост...

Выстрелил: инди-хоррор Buckshot Roulette об игре в русскую рулетку с дробовиком достиг впечатляющей вершины продажХоррор от первого лица Buckshot Roulette, созданный независимым эстонским разработчиком Майком Клубникой (Mike Klubnika), «вынес мозг» игрокам на релизе, а к настоящему моменту заслужил звание хита продаж.
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