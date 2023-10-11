А вот кто и почему устроил этот «зверинец»?

Текст дня.«Человекоподобные животные» — сказал министр обороны Израиля. И мы видим на кадрах: да, какое-то прямо ветхозаветное зверство и дикость (Примечание: ну, это ещё надо посмотреть, что это за кадры - может, очередная Буча).
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