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  • Алексей Смирнов
    И это было бы хорошо. особенно если бы Палестину поддержали бы на деле ещё пару других государств. Чтобы с гарантией ...Израильский посол...
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    Это из той же оперы, как на ТВ старательно замазывают действительность, ибо либо реклама, либо лицо ребенка.. Если ка...Зачем всё это?

А вот кто и почему устроил этот «зверинец»?

Текст  дня.«Человекоподобные животные» — сказал министр обороны Израиля. И мы видим на кадрах: да, какое-то прямо ветхозаветное зверство и дикость (Примечание:   ну,    это  ещё  надо  посмотреть,  что  это  за  кадры -  может,  очередная Буча).

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