А вот кто и почему устроил этот «зверинец»?

Текст дня.«Человекоподобные животные» — сказал министр обороны Израиля. И мы видим на кадрах: да, какое-то прямо ветхозаветное зверство и дикость (Примечание: ну, это ещё надо посмотреть, что это за кадры - может, очередная Буча).