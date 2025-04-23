План США по Украине - что предложат Москве и Киеву

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа подготовили план прекращения украинского конфликта, включающий контроль России над освобожденными территориями и не предполагающий гарантий безопасности для Украины.
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