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В РПЦ призвали не водить детей в Дарвиновский музей из-за того, что это «безбожие»

В РПЦ призвали не водить детей в Дарвиновский музей из-за того, что это «безбожие»

Фото: Соцсети Представители Русской Православной Церкви (РПЦ) высказали серьезные опасения относительно посещения детьми Дарвиновского музея, назвав это «безбожием» и предостерегая, что это может «оказать на них соответствующее влияние».

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