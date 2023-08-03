"В Кремле долго решались и наконец рискнули": Россия получила уникальный шанс пришибить врага, не опасаясь "ответки" Запада
Порт Измаила превращен в пепел, экипажи турецких, израильских, греческих зерновозов молят бога, чтобы уцелеть
ДУНАЙ В ОГНЕ.
Комментарии
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а вам?))) Вы так много об этом знаете)))))
а они и правда не в курсе...вернее, основная масса, т.к. им изо всех утюгов говорят, что они побеждают и не сегодня, так завтра точно на Красной площади парадом будут идти! А если вас конкретно интересует, кто прав - добро пожаловать на СВО, лично убедитесь))).
Зато-слава Газпрому, который продолжает исправно прокачивать через территорию страны-террориста газ в так любящие нас страны ЕС( И поди-ка платит при этом за транзит-ага...)
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