"В Кремле долго решались и наконец рискнули": Россия получила уникальный шанс пришибить врага, не опасаясь "ответки" Запада

а вам?))) Вы так много об этом знаете)))))

Марина

а они и правда не в курсе...вернее, основная масса, т.к. им изо всех утюгов говорят, что они побеждают и не сегодня, так завтра точно на Красной площади парадом будут идти! А если вас конкретно интересует, кто прав - добро пожаловать на СВО, лично убедитесь))).