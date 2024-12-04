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СДВГ у взрослого. Как проявляются симптомы

СДВГ у взрослого. Как проявляются симптомы

Советы и техники помощи от невролога Фото: freepik.com «Забываю платить штрафы», «без конца теряю перчатки», «с трудом принимаюсь за сложные задачи, но если возьмусь за работу, то не буду есть и спать, пока все не сделаю» — наши особенности могут быть симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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