СДВГ у взрослого. Как проявляются симптомы

Советы и техники помощи от невролога Фото: freepik.com «Забываю платить штрафы», «без конца теряю перчатки», «с трудом принимаюсь за сложные задачи, но если возьмусь за работу, то не буду есть и спать, пока все не сделаю» — наши особенности могут быть симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).