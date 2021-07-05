Ответственный за Керчь: Зачем Евгения Кабанова назначили руководить восстановлением города

Столетний потопКрым почти оправился от едва ли не библейского масштаба потопов 17 и 18 июня. Тогда небесные хляби разверзлись вначале над Керчью, а затем и над Южным берегом Крыма: за сутки в регионах выпала почти двухмесячная норма осадков.