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Ответственный за Керчь: Зачем Евгения Кабанова назначили руководить восстановлением города

Ответственный за Керчь: Зачем Евгения Кабанова назначили руководить восстановлением города

Столетний потопКрым почти оправился от едва ли не библейского масштаба потопов 17 и 18 июня. Тогда небесные хляби разверзлись вначале над Керчью, а затем и над Южным берегом Крыма: за сутки в регионах выпала почти двухмесячная норма осадков.

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