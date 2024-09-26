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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Безлюдные территории России предложили застроить сетью из тысячи биоэкопоселений

Безлюдные территории России предложили застроить сетью из тысячи биоэкопоселений

Поселение рассчитано на 400-1000 человек, оно должно само обеспечивать себя продовольствием и энергией Президент Общества биотехнологов России Раиф Василов предложил на незаселенных территориях России построить сеть из тысячи современных биоэкопоселений, в которых будут использоваться современные технологии, сообщает РИА Новости.

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