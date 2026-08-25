Зеленский дважды поручал окружению срочно прописать правила выборов под себя

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что в окружении Владимира Зеленского в авральном порядке готовили регламент проведения первых послевоенных выборов, стремясь адаптировать его под необходимый результат.
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