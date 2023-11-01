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ЧВК "Вагнер" в составе Росгвардии

ЧВК "Вагнер" в составе Росгвардии

В воскресенье, 29 октября, стало известно о том, что «Вагнер» перейдёт в ведомство Росгвардии. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале группы.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Анна Зареченская,с какой целью распространяешь ложь о Шойгу! Где у тебя,падаль, факты, подтверждающие ,написанное  тобой? Давай их в студию,ждёмс!
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11 час.
С
Станислава
Эта Анна Защёкинская обычная провокаторша.
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11 час.
Александр Ляшенко
Аноним под кличкой &quot;NADEGDA PAYNYH&quot;,судя по тому.что ты выложила,ты, якобы, готова ответить за каждое слово,но вот кликуха твоя говорит обратное.лаешь ты,падаль,  из-за бугра,но как громко!
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11 час.

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