В воскресенье, 29 октября, стало известно о том, что «Вагнер» перейдёт в ведомство Росгвардии. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале группы.
ЧВК "Вагнер" в составе Росгвардии
Комментарии
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Александр Ляшенко
Анна Зареченская,с какой целью распространяешь ложь о Шойгу! Где у тебя,падаль, факты, подтверждающие ,написанное тобой? Давай их в студию,ждёмс!
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11 час.
С
Станислава
Эта Анна Защёкинская обычная провокаторша.
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11 час.
Александр Ляшенко
Аноним под кличкой "NADEGDA PAYNYH",судя по тому.что ты выложила,ты, якобы, готова ответить за каждое слово,но вот кликуха твоя говорит обратное.лаешь ты,падаль, из-за бугра,но как громко!
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11 час.
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