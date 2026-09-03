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Журнал «Профиль»

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Осень резко начнется в Москве в выходные: похолодание выйдет на пик в начале следующей недели

В четверг, 3 сентября 2026 года, натиск североатлантического циклона на Русскую равнину усилится. В Москве еще удержится летняя погода, однако в ближайшие выходные ожидаются резкое похолодание, ливни и усиление ветра.

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