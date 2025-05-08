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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биттен продлил контракт с «Сочи» на год (Metaratings)

Биттен продлил контракт с «Сочи» на год (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings. 26-летний канадский нападающий перешел в состав сочинского клуба по ходу сезона из «Спартака».

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