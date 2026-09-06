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Орелtimes

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В Орле спасатели спасли мужчину из горящей квартиры на Пожарной

В Орле спасатели спасли мужчину из горящей квартиры на Пожарной

Вчерашний вечер в многоэтажке на улице Пожарной в Орле едва не обернулся трагедией. Сигнал поступил спасателям в 17:40 — горела квартира на 8 этаже.

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