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За рулем

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Почему эту новинку Kia называют «коробкой на колесах»? Первые фото PV7

Почему эту новинку Kia называют «коробкой на колесах»? Первые фото PV7

Корейская марка Kia готовит к премьере электрический фургон PV7 – дебют намечен на 14 сентября в рамках выставки IAA Transportation.

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