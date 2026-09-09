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Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик

Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик

Основную часть травм в зоне СВО составляют минно-взрывные ранения, в то время как пулевые стали редкостью, заявил начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Вячеслав Антонов.

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