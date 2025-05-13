Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пожар у закротого города Циолковский ликвидирован

Пожар у закротого города Циолковский ликвидирован

В Амурской области спасателям удалось потушить пожар, подошедший к закрытому городу Циолковский. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

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