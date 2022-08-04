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Кадры с места обстрела ВСУ театра в Донецке

Появились кадры с места обстрела центра Донецка. Снаряды упали рядом со зданием театра, где проходит прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона в Донецкой народной республике Ольгой Качурой, а также возле отеля Donbass Palace.

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