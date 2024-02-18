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Астрологи раскрыли на какие знаки Зодиака год Дракона повлияет больше всего по китайскому гороскопу

Астрологи раскрыли на какие знаки Зодиака год Дракона повлияет больше всего по китайскому гороскопу

Российские астрологи считают, что с наступлением года Зеленого Деревянного Дракона, знаки по китайскому календарю ожидает время перемен, а это означает, что в их судьбе появятся дополнительные изменения и возможности.

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