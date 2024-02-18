Астрологи раскрыли на какие знаки Зодиака год Дракона повлияет больше всего по китайскому гороскопу

Российские астрологи считают, что с наступлением года Зеленого Деревянного Дракона, знаки по китайскому календарю ожидает время перемен, а это означает, что в их судьбе появятся дополнительные изменения и возможности.
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