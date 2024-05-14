Киевский аналитик Кущ: на Украине не понимают, как работает экономика РФ

Большинство украинцев даже не представляют, как функционирует российская экономика. Основной парадокс заключается в том, что экспорт энергоносителей (торговля энергетическим сырьем с другими государствами) позволяет РФ сокращать долю нефтегазового сектора в своей экономике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии