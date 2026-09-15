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ИА Регнум

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На Сахалине подросток с друзьями угнали автомобиль и врезались в опору ЛЭП

На Сахалине подросток с друзьями угнали автомобиль и врезались в опору ЛЭП

Подросток с двумя друзьями угнали автомобиль и попали в ДТП на Сахалине. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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