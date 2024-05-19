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МИД Иордании потребовал расследования военных преступлений в Газе

МИД Иордании потребовал расследования военных преступлений в Газе

Министр иностранных дел Иордании Аймани Сафади заявил, что королевство требует проведения международного расследования "многих военных преступлений", совершенных во время военной кампании Израиля в секторе Газа.

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