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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэйсон Пламли получил удаление во втором матче подряд

Пламли удалили в третьей четверти за удар локтем в голову центрового Домантаса Сабониса. За 16 минут на паркете он набрал 2 очка (1 из 3 с игры), 5 подборов, 1 передачу и 1 перехват.

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