Банк России лишил лицензии РНКО «Инэко» из-за теневых операций

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у расчетной небанковской кредитной организации «Инэко» за нарушения законодательства и подозрительные операции клиентов, сообщается на сайте регулятора.
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