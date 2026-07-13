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Новичок «Зенита» Аугусто: «Санкт-Петербург – потрясающий город, я в восторге от его красоты. В России для меня все в новинку, в первую неделю было тяжело»

Новичок « Зенита » Фелипе Аугусто поделился первыми впечатлениями после переезда в Санкт-Петербург.

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