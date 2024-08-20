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Позволил себе лишнее: Меган Маркл отчитала забывшегося мужа

Позволил себе лишнее: Меган Маркл отчитала забывшегося мужа

Лицемерное поведение герцогини возмутило фанатов. Меган отказалась от переводчицы, как только Гарри обратил на нее свое внимание LEGION-MEDIAВсе уже давно видят, что принц Гарри стал при Меган Марклнастоящим «подкаблучником».

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