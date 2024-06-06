Филипп Киркоров отправил детей учиться за границу из-за травли в школе

Дети Филиппа Киркорова, Алла-Виктория и Мартин, продолжают свое образование за пределами России. Об этом стало известно из интервью отца артиста Бедроса Киркорова в телепередаче «Однажды», передает «СтарХит».
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