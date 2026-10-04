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Антифашист

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Скандал на пресс-конференции перед матчем Израиля и Ирландии: ирландские игроки называли израильских футболистов обезьянами

Скандал на пресс-конференции перед матчем Израиля и Ирландии: ирландские игроки называли израильских футболистов обезьянами

Пресс-конференция сборной Ирландии перед матчем с Израилем была досрочно завершена, поскольку обернулась скандалом из-за пререканий, возникших на почве обвинений в расизме.

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