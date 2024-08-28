Популярная российская певица Люся Чеботина умеет удивлять. Во время выступления на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе артистка отрезала себе волосы! Очень кстати в это время она исполняла строчки из песни певицы Лолиты Милявской «Пошлю его на».
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