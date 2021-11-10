В Милане открылся самый престижный международный фестиваль спортивных фильмов и телепередач. Первая номинация и сразу же громкая победа — за заслуги в популяризации спорта олимпийская чемпионка Алина Кабаева получила высшую награду фестиваля.
В Милане открылся самый престижный международный фестиваль спортивных фильмов и телепередач. Первая номинация и сразу же громкая победа — за заслуги в популяризации спорта олимпийская чемпионка Алина Кабаева получила высшую награду фестиваля.
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