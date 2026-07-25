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Царьград

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News9: Мужчина в Индии попытался прыгнуть в кремационную камеру

News9: Мужчина в Индии попытался прыгнуть в кремационную камеру

Во время церемонии кремации в Индии мужчина попытался последовать за телом бабушки в камеру, но был спасён.

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