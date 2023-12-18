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Запад согласен отдать России всё левобережье Днепра – от Днепропетровска до Херсона

Запад согласен отдать России всё левобережье Днепра – от Днепропетровска до Херсона

  Щирые громадяне стали догадываться, что Зе-команда крепко подставила их страну, когда весной 2022 года не приняла условия Москвы о нейтралитете неньки.

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