Рустам Минниханов поручил поздравить полицейских с профессиональным праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам городов и районов республики организовать поздравления для сотрудников органов внутренних дел и ветеранов в честь их профессионального праздника, который отмечается 10 ноября.
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