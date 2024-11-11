Ботаник с «Титаника»: 50 лет Леонардо Ди Каприо

11 ноября 50-летие празднует один из самых знаменитых киноактеров современности Леонардо Ди Каприо, голливудская звезда с русскими корнями, звезда «Титаника», «Ромео и Джульетты», «Волка с Уолл-стрит», «Острова проклятых» и множества других фильмов.