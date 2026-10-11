В Курской области за сутки сбиты 188 украинских дронов

За сутки над Курской областью сбили 188 украинских беспилотников, 91 раз применялась артиллерия, 13 атак совершено взрывными устройствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР «Голливудские игл...
- ВИ Лекарства от ожир...
- ВЕ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым