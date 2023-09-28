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"Россия задыхается от мигрантов": Шкурлатов заявил о "национальном предательстве"

"Россия задыхается от мигрантов": Шкурлатов заявил о "национальном предательстве"

Бизнес-сообщество желает завозить в Россию ещё больше новых мигрантов, жалуясь на отток прежних. Для этого предлагается упростить въезд иностранцев-рабочих в нашу страну.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Бориса Титова надо отправить в Таджикистан на вечное поселение
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17 час.
Неизвестно Неизвестно
Власть работает в интересах олигархов, свой народ им не нужен.
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15 час.
Сергей Микульский
Разговаривал сегодня с другом из Питера. Тоже жалуется на засилие мигрантов. Говорит, что в общественном транспорте кондуктора работают не говорящие по русски. Бегает молча машинку под нос сует.
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9 час.

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