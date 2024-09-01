СМИ: поставщики некачественных бронежилетов действовали в составе орггруппы

Злоумышленники, проходящие по уголовному делу о поставке Минобороны некачественных бронежилетов, проворачивали свои сделки в составе организованной группы, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела .
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