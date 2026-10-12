Урожай собран, а мемы остались

Юмор про то, что выросло, то выросло! Тут заржет даже овощ!соцсетиТолько успели отметить День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России 11 октября, как надо снова гулять и отдыхать! Сегодня праздник — День закрытия дачного сезона 12 октября.