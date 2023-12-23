Адвокат Киркорова ответил на призыв лишить певца звания после «голой вечеринки»

Общественник Виталий Бородин, который обратился в Минкульт с инициативой лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке в московском клубе Mutabor, пытается добиться известности за счет звезды.
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