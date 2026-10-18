Военный корреспондент RT Максим аль-Тури показал репортаж об освобождении города Доброполье в ДНР, что открывает российским войскам возможности для наступления в сторону Днепропетровской области, а также выход в тыл группировки ВСУ в Краматорске и на Харьков.
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