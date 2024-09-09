Клиенты «ТНС энерго» активно платят за свет через онлайн-сервисы компании

Ежемесячно полмиллиона клиентов «ТНС энерго» платят за свет через онлайн-сервисы компании. Чаще всего этим пользуются жители Новгородской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края и Республики Адыгея.
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