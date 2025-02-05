Экс-мэр Иванова Шарыпов прокомментировал иск прокуратуры к нему

Напомним, ранее прокуратура региона заявила, что Владимир Шарыпов, занимая должность главы городского округа Иваново, якобы в период с 2016 года по 2024 год единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат.
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