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Ивановские новости

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Экс-мэр Иванова Шарыпов прокомментировал иск прокуратуры к нему

Экс-мэр Иванова Шарыпов прокомментировал иск прокуратуры к нему

Напомним, ранее прокуратура региона заявила, что Владимир Шарыпов, занимая должность главы городского округа Иваново, якобы в период с 2016 года по 2024 год единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат.

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