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Землю в ночь на 29 июня накрыла мощная магнитная буря

Землю в ночь на 29 июня накрыла мощная магнитная буря

В ночь на субботу на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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