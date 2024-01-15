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Несекретные материалы

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Единственная цель: американские авиаудары «выбили» катарский газ из Европы

Единственная цель: американские авиаудары «выбили» катарский газ из Европы

Несмотря на ослабление мировой роли и потерю статуса гегемона в многополярном миропорядке, США не утратили стремление к нечестным закулисным играм в угоду своим как политическим, так и экономическим интересам.

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