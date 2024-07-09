Во Франции началось судебное расследование в отношении Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа начала судебное расследование из-за подозрений в противозаконном финансировании кампании Марин Ле Пен в преддверии президентских выборов 2022 года, сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
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