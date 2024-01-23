Омский бизнес-омбудсмен оказал практическую помощь предпринимателю в переводе нежилого помещения в жилое

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Омской области Юрию Герасименко поступило обращение индивидуального предпринимателя с просьбой о содействии в разрешении спора с Администрацией одного из административных округов города Омска.
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