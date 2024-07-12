Таню тоже арестовали

Гений про злодейства Кучно как пошли иноагенты, вы заметили? Только-только арестовали Иоланду, и она уже по этому поводу радостно высказалась, как следствие заявило ходатайство о заочном аресте нашей Танюшки Лазаревой, которая все время пьет и веселится.
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