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Симоньян после покушения на Трампа вспомнила убийство президента Кеннеди

Симоньян после покушения на Трампа вспомнила убийство президента Кеннеди

Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, «в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя покушение на Дональда Трампа.

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